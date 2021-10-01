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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rekabeti bozan, piyasadaki hakim durumu kötüye kullanan ve fiyatları keyfi bir şekilde belirleyen firmaların üzerine kararlılıkla gideceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rekabeti bozan, piyasadaki hakim durumu kötüye kullanan ve fiyatları keyfi bir şekilde belirleyen firmaların üzerine kararlılıkla gideceğiz."

Politika 01.10.2021, 14:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rekabeti bozan, piyasadaki hakim durumu kötüye kullanan ve fiyatları keyfi bir şekilde belirleyen firmaların üzerine kararlılıkla gideceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rekabeti bozan, piyasadaki hakim durumu kötüye kullanan ve fiyatları keyfi bir şekilde belirleyen firmaların üzerine kararlılıkla gideceğiz."

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