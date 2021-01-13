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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rauf Denktaş’ı unutmadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 9. yılında KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı unutmadı.
Politika 13.01.2021, 20:43
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 9. yılında KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı unutmadı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “KKTC’nin Kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türkünün haklı mücadelesini, birlikte yıllarca omuz verdiğimiz Rauf Denktaş’ı unutmayacağız. Vefatının 9. yılında, 2004 yılından bir fotoğraf karesiyle Rauf Bey’i rahmetle yad ediyorum” ifadelerini kullanarak Rauf Denktaş ile birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaştı.
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