Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Raket tutma stilimi soran genç kardeşimle dünyadaki örneklerden konuştuk. Bu tarzın son zamanlarda bazı dostlarla yaptığımız müsabakalarda nasıl işe yaradığından bahsettim"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Raket tutma stilimi soran genç kardeşimle dünyadaki örneklerden konuştuk. Bu tarzın son zamanlarda bazı dostlarla yaptığımız müsabakalarda nasıl işe yaradığından bahsettim"
Politika 19.05.2022, 13:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Raket tutma stilimi soran genç kardeşimle dünyadaki örneklerden konuştuk. Bu tarzın son zamanlarda bazı dostlarla yaptığımız müsabakalarda nasıl işe yaradığından bahsettim"