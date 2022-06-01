banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
3600 ek gösterge çalışması saat 14'te Erdoğan'a sunulacak!
3600 ek gösterge çalışması saat 14'te Erdoğan'a sunulacak!
Milli sporcu kalp krizinden öldü
Milli sporcu kalp krizinden öldü
Un fiyatlarına yüzde 53 zam geliyor!
Un fiyatlarına yüzde 53 zam geliyor!
Benzin ve motorine bir zam daha
Benzin ve motorine bir zam daha

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rahmetli Muhammed Ali’nin çiftliğini de aynı vakfımız vasıtasıyla öğrencilerimizin hizmetine sunarak, bu zatı daha da çatlatacağız daha da kıvrandıracağız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rahmetli Muhammed Ali’nin çiftliğini de aynı vakfımız vasıtasıyla öğrencilerimizin hizmetine sunarak, bu zatı daha da çatlatacağız daha da kıvrandıracağız.”

Politika 01.06.2022, 13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rahmetli Muhammed Ali’nin çiftliğini de aynı vakfımız vasıtasıyla öğrencilerimizin hizmetine sunarak, bu zatı daha da çatlatacağız daha da kıvrandıracağız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rahmetli Muhammed Ali’nin çiftliğini de aynı vakfımız vasıtasıyla öğrencilerimizin hizmetine sunarak, bu zatı daha da çatlatacağız daha da kıvrandıracağız.”

Yorumlar (0)
25°
açık