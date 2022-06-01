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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rahmetli Muhammed Ali’nin çiftliğini de aynı vakfımız vasıtasıyla öğrencilerimizin hizmetine sunarak, bu zatı daha da çatlatacağız daha da kıvrandıracağız.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rahmetli Muhammed Ali’nin çiftliğini de aynı vakfımız vasıtasıyla öğrencilerimizin hizmetine sunarak, bu zatı daha da çatlatacağız daha da kıvrandıracağız.”
Politika 01.06.2022, 13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rahmetli Muhammed Ali’nin çiftliğini de aynı vakfımız vasıtasıyla öğrencilerimizin hizmetine sunarak, bu zatı daha da çatlatacağız daha da kıvrandıracağız.”