Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Radar Kilidi konusunda hassasiyetimiz devam ediyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Savunma Bakanlığımız gerek NATO Genel Sekreteri'yle gerek diğer temsilcileriyle bu görüşmeleri sürdürüyor ve bu kilit atma olayı noktasında hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öte yandan, “Avrupa, bu kışı ciddi sıkıntılarla geçirerektir diye düşünüyorum. Bizim şu anda doğalgaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.