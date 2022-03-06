Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ele alındığı görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin değerlendirildiği belirtildi. Görüşmede, Ukrayna sorununun bir an evvel barışçıl yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını ifade eden Erdoğan Putin’e, “Hep birlikte barışın yolunu açalım” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider arasında gerçekleşen telefon görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ele alındı.

“Hep birlikte barışın yolunu açalım”

Türkiye-Rusya ilişkilerinin değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna sorununun bir an evvel barışçıl yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Erdoğan, acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini belirterek, “Hep birlikte barışın yolunu açalım” ifadelerini kullandı.

“Ateşkesin sağlanması için acilen adım atılmalı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin sağlanması, insani koridorların açılması ve bir barış anlaşmasının imzalanması için acilen adım atılmasının önemini vurguladı. Ukrayna tarafıyla ve diğer ülkelerle sürekli temas halinde olduğunu kaydeden Erdoğan, kapsamlı müzakerelerin yapılması ve netice alınması için çabalarını sürdüreceğini belirtti.