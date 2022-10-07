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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Putin ile telefon görüşmesi) Kendisi bizim bu arabuluculuğumuza özellikle teşekkür etti ve ’Bu başarılı arabuluculuk sebebiyle tebrik ediyorum’ dedi."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Putin ile telefon görüşmesi) Kendisi bizim bu arabuluculuğumuza özellikle teşekkür etti ve ’Bu başarılı arabuluculuk sebebiyle tebrik ediyorum’ dedi."
Politika 07.10.2022, 14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Putin ile telefon görüşmesi) Kendisi bizim bu arabuluculuğumuza özellikle teşekkür etti ve ’Bu başarılı arabuluculuk sebebiyle tebrik ediyorum’ dedi."