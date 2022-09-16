Cumhurbaşkanı Erdoğan - Putin görüşmesi sonrası ilk mesajlar

Özbekistan'ın Semerkant kentinde gerçekleşen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ikili görüşme gerçekleştirdi. İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşması konusunun yanı sıra Rusya ile Türkiye arasındaki enerji anlaşmalarının da ele alındığı görüşmede, Putin, tahıl anlaşmasının imzalanması yönünde Erdoğan'a çabalarından dolayı teşekkür etti. Erdoğan'a hitaben yaptığı konuşmada önemli ifadeler kullanan Putin, "Her şeyden önce, gıda programının uygulanmasında yaptığınız ve sunduğunuz katkı için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bugün de bahsettiğiniz gibi Ukrayna tahılının önemli bir bölümünün yoksul ülkelere gönderileceğini umuyorum. Ancak bu şu ana kadar sağlanamamıştır" dedi.

"Türkiye güvenilir bir partner"

Rus tahılının sevkiyatında, Türkiye'nin önemli bir ülke olduğunu ve teslimatların tüm ülkelere Türkiye üzerinden sağlanabileceğini söyleyen Putin, "Şu konuda sizi de bilgilendirmek isterim, ihracatçılarımız bizim ürünlerimizin de Türkiye üzerinden ihraç edilebileceğinin sinyalini aldı. Demek istediğim, Türkiye bu açıdan güvenilir bir partner ve kendi toprakları üzerinden dünyanın tüm ülkelerine güvenli tedarikleri sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca, ağırlıklı olarak Asya, Latin Amerika ve Afrika ülkeleri dahil olmak üzere tüm dünyaya satış yapabileceklerini söyledi.

"Türkiye güvenilir ortaklardan biri"

Enerji konusunda da Türkiye'nin kendileri için güvenilir ortaklar arasında olduğundan bahseden Putin, "Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacmi istikrarlı bir şekilde büyüyor. Türkiye, bizim enerji kaynaklarımız için en güvenilir tedarik güzergahlarından biri haline geldi. Sadece kendi ihtiyaçları için değil, AB ülkeleri için de bu geçerli. TürkAkım üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatı kesintisiz devam ediyor" diye konuştu.

"Nihai belgeler imzalandı"

Mersin'de inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili de konuşan Putin, "Kısa süre önce sizinle oradaki birtakım sorunları istişare etmiştik. İnşaat sürecinin organizasyonuyla ilgili belirli sorunlar vardı. Bildiğim kadarıyla tüm bu sorunlar çözüldü. Dün, bu büyük inşaatın tarafları arasındaki tüm ilişkileri düzenleyen nihai belgeler de imzalandı. Akkuyu Nükleer Santrali'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yıl dönümünün kutlanacağı 2023'te hizmete başlamasını çok isterim" açıklamasında bulundu.

Öte yandan, Türkiye'nin, ŞİÖ'deki konumuyla ilgili de konuşan Putin, "Erdoğan'ı Semerkant'taki zirvede görmekten çok mutluyum. Türkiye, bu bölgenin ülkesi ve bence ŞİÖ'de çalışmaya ilgi duyması son derece doğal. Türkiye ekonomisi için azami sonuç elde etmeyi hedefleyen politikanızı biliyorum. Tabii ki, Türkiye'nin ŞİÖ üyesi ülkelerle çok iyi ve hızla büyüyen ekonomik bağları olduğuna dikkat çekmeden edemediniz. Türkiye'nin bu yapıda çalışmasından memnuniyet duyacağız" dedi.