Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle geldiği ABD’nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor. Dün BM Genel Kurulu’nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Türkevi’nde İngiltere’nin yeni Başbakanı Liz Truss ile göreve gelmesinden bu yana ilk görüşmesini gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya geldi.