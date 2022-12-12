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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK’nın annelerinin kucağından kaçırıp dağa götürdüğü, liderinin istismarına maruz bıraktığı 12-13 yaşındaki kızlarımız için de aynı tepkiyi bekliyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK’nın annelerinin kucağından kaçırıp dağa götürdüğü, liderinin istismarına maruz bıraktığı 12-13 yaşındaki kızlarımız için de aynı tepkiyi bekliyoruz."
Politika 12.12.2022, 19:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK’nın annelerinin kucağından kaçırıp dağa götürdüğü, liderinin istismarına maruz bıraktığı 12-13 yaşındaki kızlarımız için de aynı tepkiyi bekliyoruz."