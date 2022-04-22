Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Pençe Harekatı’nda etkisiz hale getirilenlerin sayısı 45’i buldu”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar’daki Hz. Ali Camii’nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Kuzey Irak’taki Pençe harekatı terör örgütünün can çekişmesi anlamına gelen bir harekat"

Pençe - Kilit operasyonu hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kuzey Irak’taki Pençe harekatı şu anda terör örgütünün can çekişmesi anlamına gelen bir harekat. Terör örgütü de şu anda artık son çırpınışlar olarak özellikle Kandil’den de gelen talimatla, ‘yakın, yıkın’ gibi bu tür talimatı yerine getirmenin gayreti, hesabı içerisindeler. Şu an itibariyle biliyorsunuz Pençe Harekatı’nda etkisiz hale getirilenlerin, öldürülenlerin sayısı 45’i buldu. Ve maalesef bir şehidimiz daha var. Bir uzman çavuşumuz. Şehitlerimizin sayısı böylece 3 oldu. Fakat bütün mağaralar, bütün inlere girmeye devam ediliyor. Orada da şu anda havaların müsait olması hasebiyle bütün ekiplerimiz, komandolarımız ellerinden gelen gayretleri yapıyorlar. Bunun yanında bütün teknolojik imkanlarla füzelerimiz, kasırgalarımız bunlarla beraber de saldırılar devam ediyor. Sonuna kadar, bu temizlik harekatı bitene kadar bu iş devam edecek. Durmadan, usanmadan terörle mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

“Putin’le ve Zelenski ile bugün, yarın tekrar bir görüşme yapmayı planladık”

Rusya Ukrayna müzakereleri hakkında konuşan Erdoğan, “Sonuç olumlu, fakat tam istediğimiz gibi mi? değil. Ama daha iyi olacak. Ümitsiz değiliz. Bugün kendileriyle arkadaşlarımız irtibatı kuracak. Putin’le ve Zelenski ile bugün, yarın tekrar bir görüşme yapmayı planladık. Ve bu görüşmeyle birlikte de İnşallah İstanbul’umuzdaki süreci liderler seviyesinde devam ettirmeyi planlıyoruz. Ve temenni ederim ki bu davetimize icabet ederlerse üst düzeydeki buluşmayı da inşallah İstanbul’da gerçekleştiririz” dedi.

“Taviz vermeden en az hasarla bu işi bitirmenin gayreti içerisindeyiz”

Konuşmasının devamında Erdoğan, “Operasyonda şu anda Mehmetçiğimiz, komandolarımız çok büyük başarılar elde ettiler, ediyorlar. Ve bu inlerde, mağaralarda, birçok mühimmat ele geçirildi. Bu mühimmatla birlikte bunların temizliği devam ediyor. Kolay bir iş değil. İnlere giriyorsunuz, mağaralara giriyorsunuz. Burada çok hassas, dikkatli olmanız gerekiyor. Yani oralarda herhangi bir kayba girmeden, en az kayıpla İnşallah bu mağaraların temizliği gerçekleşmesi gerekiyor. Ve bu konuda da gerek komuta kademesi gerekse oradaki komandolarımız hassas bir şekilde bu temizlik operasyonunu, temizlik harekatını devam ettiriyorlar. Taviz vermeden en az hasarla inşallah bu işi bitirmenin gayreti içerisindeyiz. Ama biraz süre alacak, ama neticesi İnşallah milletimiz, vatanımız, devletimiz için hayırlı olacak” diye konuştu.