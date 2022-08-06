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Cumhurbaşkanı Erdoğan partililerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde partililerle bir araya geldi.

Politika 06.08.2022, 23:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan partililerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde partililerle bir araya geldi.

Bir dizi programlar için Kocaeli’ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son programı, AK Parti Kocaeli Teşkilat Toplantısı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Kongre Merkezi’nde partililerle bir araya geldi. Düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da katıldı.

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