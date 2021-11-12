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‘’Bi hareketine bakar hayat ‘’ sloganı ile maske ve broşür dağıtıp emniyet kemerinin önemini anlattılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Paris İklim Antlaşması’nı onaylayıp yürürlüğe koyarak iklim değişikliğiyle mücadele noktasında yeni bir dönemin kapılarını açtık”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Paris İklim Antlaşması’nı onaylayıp yürürlüğe koyarak iklim değişikliğiyle mücadele noktasında yeni bir dönemin kapılarını açtık”
Politika 12.11.2021, 15:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Paris İklim Antlaşması’nı onaylayıp yürürlüğe koyarak iklim değişikliğiyle mücadele noktasında yeni bir dönemin kapılarını açtık”