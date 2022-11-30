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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Büyükelçisi Junaid’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Büyükelçisi Yousaf Junaid’i kabul etti.
Politika 30.11.2022, 17:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Büyükelçisi Yousaf Junaid’i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde Pakistan Büyükelçisi Yousaf Junaid, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Junaid’in oğullarını ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.