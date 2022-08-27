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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Politika 27.08.2022, 21:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Pakistan’da şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu sel afeti dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti. Hayatını kaybeden Pakistanlılara Allah’tan rahmet, yaralılara şifa temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman olduğu gibi kardeş Pakistan halkına bu zor zamanında da her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.
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