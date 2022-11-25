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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüşme gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi’nin üçüncü gemisinin denize indirilmesi töreni münasebetiyle Türkiye’de bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Vahdettin Köşkü’nde görüşme gerçekleştirdi.

Politika 25.11.2022, 19:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüşme gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi’nin üçüncü gemisinin denize indirilmesi töreni münasebetiyle Türkiye’de bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Vahdettin Köşkü’nde görüşme gerçekleştirdi.

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