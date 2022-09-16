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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistanlı mevkidaşı Mirziyoyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Semerkant’ta Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.
Politika 16.09.2022, 16:19
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Semerkant’ta Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’ın Semerkant kentinde temaslarını sürdürüyor. Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.
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