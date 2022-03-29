Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan’da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Özbekistan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin İkinci Toplantısı çerçevesinde geldiği Özbekistan’da resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in resmi davetlisi olarak temaslarda bulunmak üzere Özbekistan’a geldi. Türkiye ile Özbekistan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin İkinci Toplantısı’na katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taşkent Uluslararası Havalimanı’nda Mirziyoyev tarafından karşılandı. Erdoğan ilk durağı olan Bağımsızlık Anıtı’na çelenk bıraktı. Buradan Kok Sarayı’na gelen Erdoğan askeri törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende Erdoğan askeri kıtayı selamladı. Törende daha sonra Erdoğan ve Mirziyovev’e karşılıklı heyetler tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2 günlük ziyareti çerçevesinde gerçekleştireceği görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor. Ziyarette Türkiye-Özbekistan arasında anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da eşlik ediyor.