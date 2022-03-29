Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Özbekistan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin İkinci Toplantısı çerçevesinde Özbekistan’a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in daveti üzerine Türkiye ile Özbekistan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin İkinci Toplantısı’na katılmak üzere Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taşkent Uluslararası Havalimanı’nda Mirziyoyev tarafından karşılandı.

Gerçekleştirilecek konsey toplantısında, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Özbekistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2 günlük ziyareti çerçevesinde gerçekleştireceği görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor. Ziyaret çerçevesinde ayrıca, Türkiye-Özbekistan arasında anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması ön görülüyor.