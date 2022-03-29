Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan’da dostluk ağacı dikti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile dostluk ağacı dikti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in resmi davetlisi olarak temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan’da ikili ve heyetler arası görüşme sonrası Mirziyoyev ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan ve Mirziyoyev daha sonra başkent Taşkent’te beraber dostluk ağacı dikti.