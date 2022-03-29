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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan’da Bağımsızlık Anıtı’na çelenk bıraktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’a düzenlediği resmi ziyaret çerçevesinde Bağımsızlık Anıtı’na çelenk bıraktı.
Politika 29.03.2022, 16:41 29.03.2022, 16:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in daveti üzerine Türkiye ile Özbekistan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin İkinci Toplantısı’na katılmak üzere Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Taşkent’te temaslarına başladı. Erdoğan’ın havalimanının ardından ilk durağı Bağımsızlık Anıtı’na anıta çelenk bıraktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2 günlük ziyareti çerçevesinde gerçekleştireceği görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor. Ziyaret çerçevesinde, Türkiye-Özbekistan arasında anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması öngörülüyor.