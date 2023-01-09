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Endonezya’ya bağlı Tanimbar Adaları’nın bulunduğu bölgede 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı.
Baro Başkanı Aktürk: “Demokrasinin temel taşlarından biri olan basın, düşünce ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Otoyolların ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecek."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Otoyolların ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecek."
Politika 09.01.2023, 19:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Otoyolların ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecek."