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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Otoyolların ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Otoyolların ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecek."

Politika 09.01.2023, 19:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Otoyolların ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Otoyolların ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecek."

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