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Endonezya’ya bağlı Tanimbar Adaları’nın bulunduğu bölgede 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı.
Baro Başkanı Aktürk: “Demokrasinin temel taşlarından biri olan basın, düşünce ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir."
Politika 09.01.2023, 20:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir."
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu