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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir."

Politika 09.01.2023, 20:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir."

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu

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