Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecek”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından Millete Sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi. Erdoğan, “Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen sorunu herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında TBMM’nin takdirine sunuyoruz” dedi.

Halen devam eden ilgi sebebi ile bu projenin sürdürülmesi kararını aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği programlarla ilgili bilgiler paylaşarak, “Yeni yılın ilk işgününün anlamına uygun şekilde 2022 ihracat rakamını açıkladığımız bir törenle karşıladık. Tarihin en yüksek ihracat rakamı olan 254,2 milyar dolarlık başarı için tüm sanayicilerimizi, üreticilerimizi, ihracatçılarımızı tebrik ediyorum. Son 7 yılda 7kat artırdığımız ihracatta geldiğimiz seviyeyi önemsiyor ama yeterli bulmuyoruz. Salı günü sözleşmeliden kadroya geçen kardeşlerimizle buluşmamızda yeni yılın memur ve emekli maaş artışlarının ilk etabını yüzde 25 olarak açıkladığımız bu artış içimize sinmediği için ilgili bakanlarımıza başka alanlardan fedakarlık yaparak bu oranı artırma yönünde çalışmalarını süratle neticelendirme talimatı verdim” dedi.

Çarşamba günü mecliste memur emekli maaş artış oranının yüzde 30’a yükseltildiğini duyurduğunu ifade eden Erdoğan, “Aynı günün akşamında medyamızın kıymetli temsilcileri ile bir araya geldik. Çiftçilerimizle buluştuk” diye konuştu.

“Fırtına obüsleri düşmana korku, dosta güven”

Cumartesi günü Antalya’da, Kumluca ve Manavgat’ı içeren bir dizi programa katıldığını ifade eden Erdoğan, “Antalya’daki 90 bin kişinin katıldığı bir buluşmayı yaptık. Kumluca’da 13 bin kişinin katıldığı programda onlarla bir arada olduk. Daha sonra Manavgat’a geçtik orada da 10 bini aşkın vatandaşımızla bir arada olduk. Kumluca’da selden zarar gören vatandaşlarımızın verdiğimiz destekle hızla toparlandığını görmekten memnun kaldık. Hamdolsun anahtar teslim töreninde devletimizin gücüne ve kabiliyetine vatandaşlarımızla birlikte şahitlik ettik. Hem yanan konutların yerine yapılan yeni evlerle hem ağaçlandırma çalışmalarıyla ülkece ne kadar gurur duysak azdır. Aynı günün akşamında kadınlarımızla Menderes’in yadigarı eski dokuma fabrikasının müzeye dönüştürülmüş yerinde güzel bir buluşma gerçekleştirdik. 700 civarında kadınımızla bir arada olduğumuz bu toplantıda coşku, heyecan, müzik, buluşma hepsi bir aradaydı. Pazar günü gençlerimizin coşkusuna ortak olduğumuz bir programla, 10 bin gencin bir araya geldiği bir programdaydık. Bu sabah Sakarya Arifiye’den yola çıktık. Arifiye’de yeni nesil fırtına obüslerinin TSK’ya teslim törenine katıldık. Bu fırtına obüsleri düşmana korku, dosta güven. Bu vesileyle Arifiye’de üretilen Altay Tankı ve zırhlı personel taşıyıcılarını inceleme fırsatı bulduk. Arifiye Fabrikası muhalefetin satıldı, kapatıldı diye diline doladığı bin bir yalan iftirayı ardı ardına sıraladığı yerdir. Satıldı denilen, kapatıldı denilen fabrikanın ülkemize ve ordumuza yaptığı hizmetleri görünce bu yalanları söyleyenlerin yüzleri birazcık da olsa kızarmıştır. Yarın esnaflarımızla bir araya geliyoruz, Çarşamba günü ombudsmanlık, Perşembe Bilim Teknoloji Kurulu Toplantılarına katılıyoruz” açıklamasını yaptı.

"Rami Kışlamız, İstanbul’un millet kütüphanesi olacak"

Cuma günü İstanbul’da gerçekleşecek açılışa muhalefeti davet ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Meşhur Rami Kışlamızı nasıl burada Millet Kütüphanemiz varsa İstanbul’umuz da inşallah Rami Kışlamız İstanbul’un Millet kütüphanesi olacak. İstanbul’un en büyük Avrupa’nın sayılı kütüphanelerinden birinin açılışını yapıyoruz. Mimarisi ile orada tarih yeniden inşallah ayağa kalkıyor. Bu konuda Kültür Turizm Bakanıma ve bu çalışmayı yürüten mimar mühendis arkadaşlarımıza, yüklenici firmaya çok teşekkür ediyorum. Zira, o kışlanın içinde esnaflık yaptım. Gıda sektöründe çalıştığım zaman Rami Kışlası gıda sektöründe Unkapanı’ndan oraya taşındığımız bir yerdi. Oradan bunları farklı bir yere taşıyana kadar akla karayı seçtik. Bitmedi işimiz Cumartesi günü Muğlalı kardeşlerimizle hasret gidereceğiz Ülkemizi 81 vilayetiyle geliştirme, kalkındırma, büyütme çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz” diye konuştu.

“Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecek”

Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyeceğinin müjdesini paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kamu özel ortaklığı modeliyle hayata geçen ulaştırma projelerimiz daha plan ve yatırım aşamasındayken birileri tarafından yalanla, iftira ile, çamur atılarak engellenmeye çalışıldı. Halbuki bu model sayesinde kamu bütçesine yük getirmeden pek çok projeyi hızla hayata geçirme imkanı bulduk.

Garanti seviyelerine ulaşma seviyesine kadar katkı verdiğimiz projelerin hemen hepsi hazinemiz için önemli birer gelir kaynağına dönüşüyor. Yatırıma, üretime, turizme, çevreye yaptıkları katkıyla hesapladığımızda milli gelirimize yaklaşık Osmangazi Köprüsü’nün 10 milyar dolar, İstanbul- İzmir Otoyolunun 29 milyar dolar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün 5 milyar dolar, Avrasya Tüneli2nin 7 milyar dolar, İstanbul Havalimanı’nın 80 milyar dolar katkısı olmuştur. Diğer projelerin her biri bölgesine ve ülkemize ciddi tasarruf sağlamaya, ekonomik değer üretmeye, insanımızın hayatını kolaylaştırmaya devam etmektedir. Bugün Türkiye Yüzyılı’nı konuşuyorsak gerisindeki en önemli güç kaynaklarından biri 200 milyar doları bulan yatırımla ülkemizin ulaştırma altyapısı sorununu çözmüş olmamızdır” dedi.

“Asgari ücret desteğini 400 liraya yükselterek bu doğrultuda önemli bir adım daha attık”

Kamu özel ortaklığı yatırımında önümüzdeki yıl dengenin sağlanacağını 2025’ten itibaren çok daha büyük kazançların ülkenin hanesine yazılacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2023’te otoyol ve köprü ücretlerini artırmama kararını sizlerle paylaşıyoruz. Son kabine ve Grup toplantımızda bakanlıklarımızın 2022 yılı faaliyetleri ve 2023 programlarını özetle de olsa sizlere takdim etmiştik. Geçtiğimiz yıl çalışmada devlet, işçi ve işverenlerin katılımıyla yürütülen asgari ücret tespit çalışmalarında yılbaşında 4 bin 253 lira temmuz ayında 5 bin 500 lira rakamlarını belirledik. Bu yıl 8 bin 507 lira olarak uygulayacağımız asgari ücretin hem çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecek hem de istihdamı koruyacak bir seviyede sağlamakta kararlıyız. Daha önce gelir ve damga verdilerinden muaf tuttuğumuz asgari ücret desteğini 400 liraya yükselterek bu doğrultuda önemli bir adım daha attık” ifadelerini kullandı.

“İŞKUR ile 17 bini kamuda olmak üzere 1.4 milyon vatandaşımızın istihdamına aracılık ettik”

Kamu çalışanı ve emeklilerin uzun süredir beklediği ek gösterge düzenlemesinin meclise sunulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “10 bin madencinin sağlık gözetimini yaptık. İş arayan vatandaşlarımızı işverenlerle buluşturan İŞKUR ile 17 bini kamuda olmak üzere 1.4 milyon vatandaşımızın istihdamına aracılık ettik. Mesleki deneyimi olmayan vatandaşlarımızı istihdama dahil etmek için düzenlediğimiz işbaşı eğitim programından 151 bin kişi yararlandı. Toplum yararına çalışma programlarıyla 111 bine yakın vatandaşımızın kamu hizmetlerinde değerlendirilmesini sağladık. Ülkemizin neredeyse tamamını kapsayan sosyal güvenlik şemsiyesini daha da genişletecek projeleri hayata geçirmeyi sürdürdük” dedi.

Tüm süreçlerde elektronik devlet hizmetlerinin etkin şekilde kullanılmasının temin edildiğini belirten Erdoğan, “Kronik hastalık, ilaç raporlarının süresini en son 30 Haziran 2023’e kadar uzatarak bu durumdaki vatandaşlarımıza ve yakınlarına kolaylık sağladık. Bu yıl çalışmada, ülkemizin değişen ihtiyaçlarına ve küresel gelişmelere uygun şekilde yeni ulusal istihdam stratejimizi hazırlıyoruz. Dezavantajlı grupların istihdamını sürdürülebilir kılacak yaklaşımlar geliştiriyoruz. Gençlerimiz başta olmak üzere işgücümüzün niteliğini piyasanın ihtiyaçlarıyla bütünleşecek programları yaygınlaştırıyoruz. Yükümlülerini titizlikle yerine getiren işverenlerimizi beyaz bayrak sistemiyle örnek gösterecek çalışma yapıyoruz. Aktif işgücü piyasasını programlarını genişleterek mesleki eğitimi ve işbaşı eğitimini destekliyoruz” açıklamasını yaptı.

“Kültürel miras listesine en çok değer kaydettiren 3. ülke olduk”

“Ek gösterge ve emeklilikte yaş düzenlemesi işlemlerini süratle tamamlayarak çalışanlarımızı bir an önce haklarına kavuşturuyoruz” diyen Erdoğan, “E -devlet işlemlerini sadeleştirip artırıyoruz. Geçtiğimiz yıl kültür ve turizmde UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine en çok değer kaydettiren 3. ülke olduk. Yurtdışındaki bin 120 adet kültür varlığımızın ülkemize iadesini temin ettik. Arkeolojik kazılarla müzelerimize 10 bin 500 eser daha kazandırdık. Cumhuriyetimizin 100. Yılı kapsamında Ankara’daki pek çok sembolik yapının restorasyonunu tamamladık. Ecdada vefa sanatı ihya Projesi kapsamında İstanbul’da 52 türbesinin restorasyonunu gerçekleştirdik” dedi.

“Kültür sanat faaliyetlerini toplam 510 milyon lira kaynakla destekledik”

Ülke içinde 117 yurtdışında 3 vakıf eserin restorasyonunun bitirildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Bursa’daki müzelerin yenilendiğini bildirdi. Erdoğan, “Kütüphanelerimizden 62’sini daha yenileyerek hizmete açtık. Alışveriş merkezleri, garlar, cezaevleri gibi kalabalık mekanlarla kurduğumuz yeni kütüphaneleri hizmete sunduk. Halk kütüphanelerimizde 82’sini millet kıraathanesi formatına dönüştürdük. Bir milyon evladımızı sinema ile tanıştırdık. Özel tiyatroları 42 milyon lira sinema sektörünü 200 milyon lira telif haklarıyla ilgili kültür sanat faaliyetlerini toplam 510 milyon lira kaynakla destekledik. Devlet Opera ve Balemiz, temsiller ve turnelerde 238 bin seyirciye ulaştı. Tarihi alanlarımızdaki çalışmaları dünyada bir rekor olan 700 noktada sürdürerek düzenlemesi biten yerleri hizmete açtık” şeklinde konuştu.

“Turizm sektöründe 51 milyonun üzerinde turist ve 46 milyar dolara yakın turizm geliriyle dünyada 3. sıraya çıkma hedefini yakaladık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük ilgi gören Kültür Yolu Festivallerinin 5 şehirde 7 defa gerçekleştirildiğini belirterek, toplamda 4 bin etkinliğin 33 milyon vatandaşla buluştuğu Kültür Yolu festivallerini Anadolu’ya yayarak sürdürdüklerini kaydetti. Turizm sektöründe 51 milyonun üzerinde turist ve 46 milyar dolara yakın turizm geliriyle dünyada 3. sıraya çıkma hedefinin yakalandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Turizm sektörünün nitelikli personel ihtiyacını karşılamak için okullarımızla otellerimizi eşleştiren projeyi yaygınlaştırarak 3 dilde eğitime geçtik. Güvenli turizm programı ile 12 bin 200’ü aşkın tesis ve aracı sertifikalarını vererek resmiyete güçlü hale getirdik. İstanbul’un dünyaca ünlü Michelin rehberine dahil olmasını temin ettik. İnşallah ilerleyen tarihlerde Muğla, İzmir, ve Antalya’nın da bu rehberde yer almasını sağlayacağız. TİKA vasıtasıyla 100’ün üzerinde ülkede bin 300 ‘e yakın kalkınma projesi gerçekleştirdik. Yurtdışında restore ettiğimiz kültür varlığı seviyemizi 140’a çıkardık. Türkiye Burslarıyla 171 ülkeden 5 bin öğrencinin ülkemizde yükseköğrenim görmesini temin ettik. Bu yıl Kültür ve turizmde başlattığımız çalışmalarını katlayarak ülkemizin marka değerini güçlendirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Bundan sonra her yıl 5 yeni şehri ilave ederek festivalleri yaygınlaştıracaklarını aktaran Erdoğan, “Geçtiğimiz yıl sosyal hizmetlerde her kesimi destekleyerek, ülkemizde hiçbir bireyin kendisini kimsesiz hissetmemesi için çalıştık. Eskilerin bir sözü var. Ne zaman zemheri ayazında bacası tutmayan bir ev görsem bilirim ki ya evde kimse yoktur ya da evdekilerin kimsesi yoktur” diye konuştu.

“2.8 milyon haneye elektrik yardımı başlatıldı”

2022 yılında yapılan sosyal yardım harcamalarının toplam tutarının 578 milyar lirayı bulduğunu aktaran Erdoğan, son olarak elektrik yardımı kapsamının genişleterek 2.8 milyon haneye elektrik yardımı başlatıldığını söyledi. Yakacak yardımını doğalgazı da dahil ederek vatandaşlarımıza şu kış kıyamette ilave destek verdik. Aile Sosyal destek programı kapsamında 1.6 milyon haneye toplamda 4.1 milyon haneye ulaşarak vatandaşımızın dertlerini sıkıntılarını verilen hizmetlerin etkisini yerinde gördük. Çalışmalarımızı daha etkin şekilde yürütmek için yeniden yapılandırdığımız sosyal hizmet merkezlerimizin sayısını 397’ye çıkardık. Geniş bir yelpazede eğitim verdik. Aile danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında 95 bin başvuru sahibine destek sağladık” ifadelerini kullandı.

“Engelsiz gündüz bakımevlerinin sayısını 130’a, yaşlı gündüz bakımevlerinin sayısını 138’e yükselttik”

Aile danışmanlığı hizmetleri kapsamında 95 bin başvuru sahibine destek sağladıklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

“Afetlerde vatandaşlarımızın yanında yer alarak 75 binin üzerindeki kişiye psikososyal destek hizmeti sunduk. Risk altındaki çocuklarımızı 46 bini aşkın izlemeyle takip altında tuttuk. Yaklaşık 154 bin çocuğumuza sosyal ve ekonomik destek hizmeti verdik. Özel sektörde işe yerleştirilen koruma altındaki çocuk sayısını 10 bine yaklaştırdık. Engelsiz gündüz bakımevlerinin sayısını 130’a, yaşlı gündüz bakımevlerinin sayısını 138’e yükselttik.”