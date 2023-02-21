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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Osmaniye’de 14 bin 450 personel ile arama kurtarma çalışmalarını yürüttük.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Osmaniye’de 14 bin 450 personel ile arama kurtarma çalışmalarını yürüttük.”

Politika 21.02.2023, 15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Osmaniye’de 14 bin 450 personel ile arama kurtarma çalışmalarını yürüttük.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Osmaniye’de 14 bin 450 personel ile arama kurtarma çalışmalarını yürüttük.”

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