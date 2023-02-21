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Ayvalık Belediyesi, Temizlik İşleri, Destek Ve Kademe Hizmetleri’ni tam donanımlı bir binada topluyor
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Arslanhan: “Devletimizle işbirliği içinde tez zamanda bu sıkıntının ortadan kalkması için mücadele edeceğiz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Osmaniye’de 14 bin 450 personel ile arama kurtarma çalışmalarını yürüttük.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Osmaniye’de 14 bin 450 personel ile arama kurtarma çalışmalarını yürüttük.”
Politika 21.02.2023, 15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Osmaniye’de 14 bin 450 personel ile arama kurtarma çalışmalarını yürüttük.”