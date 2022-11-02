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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Onu bana bırakın. Önce ABD Başkanı Biden’a sonra size anlatacağım”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Onu bana bırakın. Önce ABD Başkanı Biden’a sonra size anlatacağım” dedi.
Politika 02.11.2022, 13:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Onu bana bırakın. Önce ABD Başkanı Biden’a sonra size anlatacağım” dedi.
Erdoğan AK Parti grup toplantısı sonrasında TBMM’de gazetecilerin tahıl koridoruna ilişkin sorusunu cevapladı. Erdoğan, gazetecilerin ‘Tahıl koridoru konusunda Rusya’yı nasıl ikna ettiniz’ sorusuna, “Onu bana bırakın. Önce ABD Başkanı Biden’a sonra size anlatacağım” dedi.