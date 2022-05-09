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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onları asla bu topraklardan kovmayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin mültecilerle sahip çıkamaya devam edeceğini vurgulayarak, “Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler. Ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız ve kovmayacağız” dedi.

Politika 09.05.2022, 14:52 09.05.2022, 15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onları asla bu topraklardan kovmayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Türkiye’nin Gücü Ödülleri törenine katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kimi muhalefet aktörleri ile mandacı ekonomistlerin iş dünyamıza sabah akşam karamsarlık aşıladığı bir dönemde bu yaklaşım çok daha önemlidir. Ülkemizin üretimine, ihracatına, istihdamına katkı sağlayan cesur isimlerin ödüllendirilmesini bu bakımdan anlamlı buluyorum. İstisnai örnekler üzerinden kötümser tablo çizmeye çalışan şeamet tellallarına verilen en güzel cevap az önce ödül alan kardeşlerimizdir. Bugün ödül tevcih ettiğimiz isimler Türkiye’nin farklı alanlarda yazdığı başarı hikayesinin kahramanlarından sadece küçük bir örneğidir. Vatanımızın dört bir yanında aralarında kadınlarımızın gençlerimizin olduğu on binlerce insanımız benzer başarılara imza atıyorlar. Şu anda 1 milyar dolar ve üstü değerlemeye ulaşan girişim sayımız 6 ya ulaştı. Türk girişimcilik ekosisteminden çıkan filiz işletmeler pek çok ülkeye teknoloji ihraç eden hale geldi. Fabrikalarımız çoğu zaman 3 vardiya çalışarak sipariş yetiştirmeye çalışıyor. İstihdamda 30 milyonun üstüne çıktık. Sanayi üretimimiz ve ihracatımız her ay rekorlar kırarak yükseliyor. Nisan ayı itibariyle 12 aylık ihracatımız 240 milyar doları aştı. Enerji hariç ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde yüz üzerine çıktı. Bundan 20 yıl önce 365 günde ancak 36 milyar dolar ihracat yapan Türkiye, bugün bu rakamı 30 günde gerçekleştirebilir seviyeye ulaştı. Yıl sonu hedefimiz olan 250 milyar dolar hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye’yi ve reel ekonomiyi yakından takip eden herkes, muhalefetin yalanları ile sokak tiyatrolarının ötesindeki bu fotoğrafı çok net görüyor. Kim ne derse desin başarı çıtasını sürekli yukarı taşıyan iş dünyamızın yolu açıktık, hiç endişe etmeyin” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin katma değerli ve yenilik odaklı üretim ile 2023 hedeflerine ulaşabileceğinin altını çizen Erdoğan, “Bu amaçla başlattığımız teknoloji odaklı sanayi hamlesi programımızı yeni alanlara teşmil ederek bütün bu alanlarda başarıya kilitlenmiş vaziyetteyiz. AR-GE ve üretimini ülkemizde gerçekleştireceğimiz, yerlileştireceğimiz 919 yüksek teknolojili ürün belirledik. Hamle programının mobilite çağrısı kapsamında yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda Türikye’ye büyük kazanımlar sağlayacak 31 projenin desteklenmesine karar verdik. Bu projeler için 3.5 milyar lira sabit yatırım ile 161 milyon lira ar-ge harcaması yapılacak. İleri sürüş destek sisteminden akıllı kamera sistemine, elektrikli araç batarya taşıyıcılarından yenilikçi teknolojiye sahip hafifletilmiş parçalara kadar pek çok ürünü yerli imkanlarla üretmeyi hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde bu kapsama kimya, eczacılık, elektronik gibi yüksek teknolojili diğer sektörleri de ekleyerek hamle programımızı genişletmeyi sürdüreceğiz. Böylece Türkiye’yi kritik teknolojilerin pazarı yerine üreticisi haline getirme idealimizi sizlerin de desteği ile adım adım gerçeğe dönüştüreceğiz” şeklinde konuştu.

"Onları asla bu topraklardan kovmayız ve kovmayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin mültecilere sahip çıkmaya devam edeceğini vurgulayarak, “Biz muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız. Muhacirlik nedir, ensar nedir bunu anlamayan, bunu bilmeyenlerle bizim işimiz yok. Biz sevgili Peygamberimizin muhacirliğini de biliriz ensar olduğu dönemi de biliriz. Onun için biz bu yolda aynı anlayışla devam ediyoruz. Suriye’den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal, siz ne derseniz deyin. Biz bu konutları da onun için yapıyoruz. Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler. Ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız ve kovmayacağız bunu da bilesin. Birileri çıkmış durmadan laf salatası yapıyorlar. Biz asla kapımız açık onlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Onları katillerin eline kucağına atmayacağız. Onun için de bu süreç içerisinde yardımseverliği nasıl yapıyorsak yapmaya devam edeceğiz. Zekattan bu millet anlar, Sadaka-i cariyeden bu millet anlar ama onlar anlamaz. Biz bu yolda aynen yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

"Akkuyu’yu 2023 sonuna kadar inşallah bitireceğiz"

Dünyada korona virüs salgını sonrası oluşan ekonomik sorunları hatırlatan Erdoğan, “Salgının özellikle ekonomide arz talep dengesini alt üst ettiğini, küresel ticaretin işleyişini bozduğu, emtiya ve enerji fiyatlarında ciddi artışlara sebep olduğunu görüyoruz. Bu olmuşuz küresel ekonomik görünüm, Ukrayna ve Rusya arasında sıcak çatışmaların başlamasıyla daha da kötüleşti. Örneğin 2022 Mart ayı itibariyle Avrupa’da doğalgaz fiyatları bir öncesi yıla göre yaklaşık yüzde 600 arttı. Yani 6 katına çıktı. Benzer fiyat yükselişleri gıdadan petrole kadar her alanda görmem mümkün. Katlanarak artan enerji gıda ve hammadde fiyatları ne yazık ki tüm dünyada enflasyonu körüklüyor. Aşırı yüksek enflasyon bugün Avrupa ve Amerika başta olmak üzere herkesin ortak sorunu haline gelmiştir. Enflasyon oranı ABD ve Almanya’da son 40 yılın, Fransa’da son 36 yılın, İngiltere’den son 30 yılın zirvesine ulaşmıştır. Birçok ülkede üretim yavaşlamakta, istihdam düşmekte, bütçe açıkları ve kamu borçluluğu rekora koşmaktadır. Elbette tüm bu olumsuz gelişmelerden Türk ekonomisi de ister istemez etkileniyor. Üstelik biz bir de kur baskısı ve eskiden beri en önemli sorunuzum olan rasyonaliteden uzak fiyatlandırma alışkanlığı ile mücadele ediyoruz. Bilhassa artan enerji ve hammadde maliyetlerinin sanayicilerimiz üzerinde ciddi baskı oluşturduğunun farkındayız. Piyasa fiyatlarında oluşan şişmenin de temel bahanesi petrol ve enerji fiyatlarındaki aşırı dalgalanmadır. Ancak enerji fakiri olan bir ülke Türkiye. Buna rağmen kullanıcılara yansıyan fiyat bakımında Avrupa dahil en düşük enerji maliyeti Türkiye’dedir. Hükümet olarak vatandaşımızın ve işletmelerimizin kesintisiz enerjiye en uygun fiyatlarla erişimi için tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. Kendi kaynaklarımızdan enerji üretimi teşvik ediyoruz. Muhalefetin sabotajlarına rağmen nükleer güç santrallerimizi devreye almak için için çalışıyoruz. Akkuyu devam ediyor. İnşallah nükleer güç santralimiz olarak Akkuyu’yu 2023 sonuna kadar inşallah bitireceğiz” açıklamalarında bulundu.

"Vatandaşlarımızı piyasa cambazlarının fiyat oyunlarına kurban etmeyeceğiz”

Fahiş fiyat artışlarıyla mücadeleye devam edeceklerinin altını çizen Erdoğan, “Vatandaşımızın özelikle belini büken fahiş artışların bir kısmının ekonomik gerçeklerle bağlantısının bulunmadığını da elbette biliyoruz. Serbest piyasa ekonomisi sınırları içerisinde kazanmak yerine gayri ahlaki yöntemlerle milletimiz aşına kan doğrama peşinde koşan fırsatçıların olduğunu da görüyoruz. Bakanlıklarımız ve diğer kurumlarımızla tamahkarlık yapanlara karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Bugün Kabine toplantımız var. Bu kabine toplantımızda bu meseleleri tekrar konuşacak, tartışacak hukuki ve idari anlamda alınması gereken ilave önlemler konusunda adımlarız süratle hayata geçireceğiz. Son 20 yılda nasıl insanımız enflasyonu ezdirmediysek, aç gözlü piyasa cambazlarının fiyat oyunlarına da vatandaşımızı kurban etmeyeceğiz” dedi.

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