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İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta: "Mutabakatta karar alma konusunda son toplantıda yapılan hata düzeltilirse kapı açık. Kararlar mutabakatla açıklanacak."
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, gerçekleştirilen toplantıların ardından parti genel merkezi ek binasından ayrıldı.
İYİ Parti Genel Başkanvekili Dervişoğlu, Meral Akşener’in 6 Mart’taki toplantıya katılmayacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti’nin 6’lı masadan ayrılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz" dedi.
Politika 04.03.2023, 17:52 04.03.2023, 20:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti’nin 6’lı masadan ayrılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti’nin 6’lı masadan ayrılmasına ilişkin ilk kez açıklamada bulundu. Erdoğan, "AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak onlar ne der, ne yapar, nasıl adım atar böyle bir durumumuz yok. Zaten Cumhur İttifakı olarak hedefimizi belirledik. Yolumuzu belirledik ve şu anda bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.