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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Önde gelen araştırma şirketlerimizin yaptıkları çalışmalar, okuma oranının son 14 yılda 2 katından fazla arttığını göstermektedir”.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Önde gelen araştırma şirketlerimizin yaptıkları çalışmalar, okuma oranının son 14 yılda 2 katından fazla arttığını göstermektedir”.
Politika 08.04.2022, 14:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Önde gelen araştırma şirketlerimizin yaptıkları çalışmalar, okuma oranının son 14 yılda 2 katından fazla arttığını göstermektedir”.