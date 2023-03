Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ölenleri geri getiremeyiz ama onun dışındaki tüm yaraları saracak güce ve kudrete sahibiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan," Kentsel dönüşüm projelerinin ne kadar vazgeçilmez olduğunu hep beraber tecrübe ettik. Her kim zehirli diliyle, insanlarımızı tahrik etmeye kalkarsa doğrudan milletimizi ve ülkemizi sırtından hançerlemiş olacaktır. Bu ülkenin yeni acılara tahammülü yoktur. Bizde ideolojik veya keyfi sebeplerle kimsenin milletimize yeni bedeller ödetmesine müsaade etmeyeceğiz”dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile ikinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Yunusemre Mahallesi’nde kurulan geçici barınma merkezi konteyner kenti ziyaret etti. Burada yerleştirilen depremzedelerle görüşen Erdoğan, daha sonra AFAD Koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu.

“Her alanda depremzedelerimizin yanında olduk”

Dua ile sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan,” Elbistanlı vatandaşlarımın her birine geçmiş olsun diyorum. Öncelikle ölenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Tarihimize en acı günlerimizden biri olarak geçen 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden ikincisinin merkez üssü malum Elbistan’dı. Aynı gün içerisinde 9 saat arayla yaşanan depremler ilçemizde çok ağır tahribata yol açtı. İlk depremi az veya orta hasarla atlatan binaların neredeyse tamamı ikinci depremde yıkıldı. Her biri neredeyse ayrı bir deprem yıkıcılığında olan sarsıntılar devam ediyor. Dün de Malatya’da benzer bir durumla karşılaştık ve bu sarsıntılarda yıkımlar yaşadık. Hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğinin altını buradan çizmek istiyorum. Depremin vurduğu tüm il ve ilçelerdeki arkadaşlarımızdan dikkatli olmalarını istiyorum. Kahramanmaraş’ta 5 bin 733 iş makinesi görev yaptı. Depremlerde sadece ilçemizde binin üzerinde Kahramanmaraş’ta 12 bin 683 vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremzedelerimizin yaşadığı acının büyüklüğünün farkındayız. Milletimizin sergilediği dirayet ve metanet karşısında duygulanmamak elde değil. Milletimizin bu imtihanı göğüslediğini görüyoruz. Devlet olarak bizde depremzedelere olan sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. İlk günlerde deprem alanının genişliği, çetin kış şartları ve yıkımın büyüklüğü yürütülen çalışmaları olumsuz etkilemiş olsa da kısa sürede tüm engellerin üstesinden gelmeyi başardık. İhtiyaç duyulan her alanda depremzedelerimizin yanında olduk. STK’lardan, belediyelere, gönüllülere kadar herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Deprem bölgesi genelinde köy evleriyle birlikte 309 bin konutun inşasına başlıyoruz”

“Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yükünü hafifletmek, sıkıntılarına çözüm üretmek, dertlerine derman olmak için canla, başla çalışıyoruz” diyerek sözlerine devam eden Erdoğan,” Bugüne kadar ilçemizden köylerine veya yakın yerdeki akrabalarına giden 20 bin 300 depremzedemizin tahliyesini gerçekleştirdik. İnsanlarımızın barınma ihtiyaçları için çadır ve konteyner kent kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Yurtlarda, okullarda ve okullarda 461 vatandaşımızı barındırıyoruz. Sadece Kahramanmaraş’ta kurduğumuz ve dağıttığımız çadır sayısı 77 bine ulaştı. 24 bin konteyner planlaması yaptık. Bunların bir kısmını kurduk. İaşe ihtiyaçları için 41 seyyar mutfaklarımızla hizmetinizdeyiz. Çiftçilerimizi de ihmal etmiyoruz. Brandadan, yem desteğine kadar her konuda yanlarında oluyoruz. 32 uzman personellerimizle depremden etkilenen tüm kardeşlerimize psikososyal destek veriyoruz. İlçemiz genelinde ki bin 123 trafonun 2’si haricinde hepsi faal haldedir, yani elektrik konusunda sıkıntı kalmamıştır. Doğalgaz hatlarındaki sorunun çoğunu giderdik. Abonelerimizin yüzde 75’ine doğalgazı verdik. İçme suyu noktasında da yüzde 98 oranına ulaştık. Karayollarımızda deprem nedeniyle olan tahribatı giderdik. Haberleşme altyapımızı da güçlendirerek mobil iletişim sorununu çözüme kavuşturduk. Enkaz kaldırma faaliyetlerinin bitmesiyle birlikte ilçemizin yeniden imar ve ihyasına başlıyoruz. Elbistan’da 3 bin 487 binadaki 4 bin 339 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ya da ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Kahramanmaraş’ın tamamına baktığımızda bu rakamın 45 bin 475 binada 119 binden fazla bağımsız bölüme ulaştığını görüyoruz. Hasar tespit çalışmalarından sonra bu rakam kesinleşecektir. Birkaç ay içerisinde deprem bölgesi genelinde köy evleriyle birlikte 309 bin konutun inşasına başlıyoruz. Kahramanmaraş için, Elbistan için ilk etapta Kahramanmaraş’ta 83 bin konut, 18 bin 681 köy eviyle bismillah diyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ölenleri geri getiremeyiz ama onun dışındaki tüm yaraları saracak güce ve kudrete sahibiz”

Yapacakları konutlar için 1 yıl müsaade isteyen Erdoğan,” Bugüne kadar ülkemizin yaşadığı tüm felaketlerde nasıl kimseyi mağdur etmeden yeni evine taşıdıysak deprem bölgesinde de bunu yapacağız. Yeter ki biz birliğimize, beraberliğimize sahip çıkalım. Ölenleri geri getiremeyiz ama onun dışındaki tüm yaraları saracak güce ve kudrete sahibiz. TOKİ deprem sınavını her alanda alnının akıyla vermiş bu kurumumuzdur. Bunu Van’da, Bingöl’de, Erzincan’da ve bütünüyle Malatya’da yaptık. Aynı şekilde Malatya’nın civarında, İzmir’de de yaptık. Birçok ilimizde yeni konutları da bu standartlarda inşa edeceğiz. Zemin artı 3 veya 4 kat olacak konutlarımızın 3+1 şeklinde olacak. Fay hattı ve zemin sıvılaşması olan yerlerde yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Yeni yerleşim yerlerini ovalardan, dağlara doğru kaydırıyoruz. Sadece konut değil, altyapısıyla, parkıyla, okuluyla, camisiyle yepyeni hayat alanları inşa ediyoruz. Şimdilik çadır ve konteyner kentler, şehir içerisinde kira, kamu tesislerinde misafir etme gibi geçici barınma sağladığımız vatandaşlarımızı eskisinden daha güzel evlerine kavuşturacağız. Teknik ve sosyal alanlarda çalışan tüm bilim insanlarımızla, mühendis ve mimarlarımızla bunun gayreti içerisindeyiz. Ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarını gerçekleştirmiş bir yönetim sıfatıyla deprem bölgemizi yeni baştan inşa etmek inşallah bize nasip olacaktır” şeklinde konuştu.

“Her kim zehirli diliyle, insanlarımızı tahrik etmeye kalkarsa doğrudan milletimizi ve ülkemizi sırtından hançerlemiş olacaktır”

Konuşmasını sürdüren Erdoğan,” Deprem tehdidi altındaki şehirlerimizin tamamında kentsel dönüşüm faaliyetlerini hızlandırarak binalarımızın yıkıldığı, insanlarımızın altında kaldığı dönemi sona erdirmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Yaşadığımız bu büyük felaketin deprem gerçeğini hepimize tekrar hatırlattığına inanıyorum. Kentsel dönüşüm projelerinin ne kadar vazgeçilmez olduğunu hep beraber tecrübe ettik. Her kim zehirli diliyle, insanlarımızı tahrik etmeye kalkarsa doğrudan milletimizi ve ülkemizi sırtından hançerlemiş olacaktır. Bu ülkenin yeni acılara tahammülü yoktur. Bizde ideolojik veya keyfi sebeplerle kimsenin milletimize yeni bedeller ödetmesine müsaade etmeyeceğiz. Ülkemizin diğer bölgelerindeki aynı tehditle yaşayan yerlerimizi de süratle dönüştüreceğiz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi daha büyük felaketlerden, kazalardan, belalardan korusun” diyerek sözlerini tamamladı.