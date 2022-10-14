Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Olay sadece başörtüsü olayı değil, bir de bunun yanına en önemli derdimiz olan aile konusunu da yine bu düzenlemenin içerisine koyalım istiyoruz. Bu çalışmayı vakit kaybetmeden Meclise sunmanın gayreti içerisinde olacağız.”