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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Olabilecek kara harekatı) "Bu işin adresi, tarihi verilmez. Saldırılara sessiz kalmamız mümkün değil. Dost Rusya ile buradaki atacağımız adımlarda beraber karar ve belki de uygulamayı yapma noktasında kendisinden destekleri de
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Olabilecek kara harekatı) "Bu işin adresi, tarihi verilmez. Saldırılara sessiz kalmamız mümkün değil. Dost Rusya ile buradaki atacağımız adımlarda beraber karar ve belki de uygulamayı yapma noktasında kendisinden destekleri de istedik.“
Politika 13.12.2022, 18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Olabilecek kara harekatı) "Bu işin adresi, tarihi verilmez. Saldırılara sessiz kalmamız mümkün değil. Dost Rusya ile buradaki atacağımız adımlarda beraber karar ve belki de uygulamayı yapma noktasında kendisinden destekleri de istedik.“