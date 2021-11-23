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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğretmenlerimizin haklarını güvence altına alacak bir Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Öğretmenlerimize 3600 ek gösterge başta olmak üzere saplayacağımız tüm hakların şimdiden hayırlı olması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğretmenlerimizin haklarını güvence altına alacak bir Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Öğretmenlerimize 3600 ek gösterge başta olmak üzere saplayacağımız tüm hakların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."
Politika 23.11.2021, 21:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğretmenlerimizin haklarını güvence altına alacak bir Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Öğretmenlerimize 3600 ek gösterge başta olmak üzere saplayacağımız tüm hakların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."