Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğretmenlerimizin haklarını güvence altına alacak bir Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Öğretmenlerimize 3600 ek gösterge başta olmak üzere saplayacağımız tüm hakların şimdiden hayırlı olması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğretmenlerimizin haklarını güvence altına alacak bir Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Öğretmenlerimize 3600 ek gösterge başta olmak üzere saplayacağımız tüm hakların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."