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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Öğrenci sayısı en fazla artan ülke olmamıza rağmen uluslararası kalite göstergelerinde en yüksek artış sağlayan ülkelerden biriyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Öğrenci sayısı en fazla artan ülke olmamıza rağmen uluslararası kalite göstergelerinde en yüksek artış sağlayan ülkelerden biriyiz" dedi.

Politika 17.06.2022, 12:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Öğrenci sayısı en fazla artan ülke olmamıza rağmen uluslararası kalite göstergelerinde en yüksek artış sağlayan ülkelerden biriyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Öğrenci sayısı en fazla artan ülke olmamıza rağmen uluslararası kalite göstergelerinde en yüksek artış sağlayan ülkelerden biriyiz" dedi.

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