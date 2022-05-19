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AK Parti Sözcüsü Çelik: “(İsveç ve Finlandiya’nın) Düşmanlarımıza verdiği bu destek hiçbir şekilde kabul edilemez”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nurullah Genç’in benim de çok sevdiğim “Beni Yakışına” şiirini Seda Nur ile birlikte okuduk"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nurullah Genç’in benim de çok sevdiğim “Beni Yakışına” şiirini Seda Nur ile birlikte okuduk"
Politika 19.05.2022, 17:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nurullah Genç’in benim de çok sevdiğim “Beni Yakışına” şiirini Seda Nur ile birlikte okuduk"