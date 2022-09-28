Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nükleer savaşa gitmenin bedeli felaket. Bunu bırak konuşmayı düşünmemek gerekir. Diplomasi yoluyla bu işi çözmek, en isabetli adım olacaktır"

-"Ukrayna’nın işgal altındaki bazı bölgelerindeki referandum kararı daha endişe verici. Diplomasi çabalarını zora sokuyor. Burada bir ilhak olabilir. Tanıdığım Sayın Putin kafasına bir şeyi koyduysa yapar"

- "Barış için ben umutsuz değilim ama bir anda netice alırız dersek bu da hayal olur. Referandum olayı sıkıntıyı getiriyor. Böyle bir referanduma gidilmeseydi de bunları diplomasi yoluyla çözebilseydik, çözebilselerdi. Zelenski 4 bölge ile ilgili desteklerimizi işitiyor. Putin ile görüşerek bu sorunu çözmemizi istiyor. Putin ile bu konuyu yarın etraflıca ele almayı düşünüyorum."