banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Instagram'da ''uzun hikaye'' dönemi
Instagram'da ''uzun hikaye'' dönemi
Galatasaray, Moskova deplasmanında
Galatasaray, Moskova deplasmanında
Sahibinden.com'a soruşturma şoku
Sahibinden.com'a soruşturma şoku
Rize ve Artvin'de yoğun yağış bekleniyor
Rize ve Artvin'de yoğun yağış bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya’da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyareti son durağı Nijerya’da resmi törenle karşılandı.

Politika 20.10.2021, 13:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya’da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyareti son durağı Nijerya’da resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretine devam esiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola ve Togo ziyaretlerinin ardından gece saatlerinde Nijerya’nın başkenti Abuja’ya geldi. Erdoğan için bugün resmi tören düzenlendi. Tören alanına bando takımı eşliğinde aracı ile gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari tarafından resmi törenle karşılandı. Devlet Başkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirilen törende Erdoğan ve Buhari’ye iki ülke heyetleri tanıtıldı. Basın mensuplarına poz veren Erdoğan ve Buhari daha sonra ikili görüşmeye geçti.

Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki ülke arasında anlaşmalar imzalanacak ve ortak basın toplantısı yapılacak.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2