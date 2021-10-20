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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı Buhari ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Nijerya’da Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile görüşme gerçekleştirdi.

Politika 20.10.2021, 14:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı Buhari ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Nijerya’da Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun son durağı Nijerya’nın başkenti Abuja’daki temasları kapsamında Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Devlet Başkanlığı Sarayındaki görüşmenin ardından iki lider, heyetlerarası görüşmeye başkanlık edecek. Daha sonra iki ülke arasında anlaşmalar imzalanacak ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.

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