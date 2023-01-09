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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nice direnişlere nice sabotaj, ihanetlere maruz kalmamıza rağmen bu yoldan asla dönmedik. Hamdolsun somut neticelerle gurur duyduğumuz bu günlere geldik. Savunma ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde yaşanan zihniy

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Tank Palet Fabrikası’nda düzenlenen, ‘Yeni Nesil Fırtına Obüsleri’nin teslim törenine katıldı.

Politika 09.01.2023, 14:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nice direnişlere nice sabotaj, ihanetlere maruz kalmamıza rağmen bu yoldan asla dönmedik. Hamdolsun somut neticelerle gurur duyduğumuz bu günlere geldik. Savunma ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde yaşanan zihniy

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Tank Palet Fabrikası’nda düzenlenen, ‘Yeni Nesil Fırtına Obüsleri’nin teslim törenine katıldı.

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