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Vali Gökmen Çiçek: “Kayseri’mize büyük katkıları olduğuna inandığım basınımızın çaba ve gayretleri büyük önem taşımaktadır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nice direnişlere nice sabotaj, ihanetlere maruz kalmamıza rağmen bu yoldan asla dönmedik. Hamdolsun somut neticelerle gurur duyduğumuz bu günlere geldik. Savunma ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde yaşanan zihniy
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Tank Palet Fabrikası’nda düzenlenen, ‘Yeni Nesil Fırtına Obüsleri’nin teslim törenine katıldı.
Politika 09.01.2023, 14:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Tank Palet Fabrikası’nda düzenlenen, ‘Yeni Nesil Fırtına Obüsleri’nin teslim törenine katıldı.