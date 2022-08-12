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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Medeniyet Üniversitesi’nde) Bir milyon cilt basılı kitabı ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek, ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bu yıl sonuna kadar inşallah o da bitiyor, İstanbul’da Rami Kışlası’nı çok daha büyük bir kütüphaneye dönüştürmek için çalışıyoruz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nevmekan Sahil’de öğrencilerle sohbet etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar’da bulunan Nevmekan Sahil’i ziyaret ederek burada öğrencilerle sohbet etti.
Politika 12.08.2022, 15:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar’da bulunan Nevmekan Sahil’i ziyaret ederek burada öğrencilerle sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Ayazma Camii’nin açılış programının ardından Üsküdar’da bulunan Nevmekan Sahil’i ziyaret etti. Erdoğan burada öğrencilerle sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Üsküdar’da İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası açılış törenine katılması bekleniyor.