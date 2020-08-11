Cumhurbaşkanı Erdoğan Navtex ilanı ve IMF hakkında konuştu...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan ve 4 saat süren Kabine Toplantısı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan, "Akdeniz'deki tüm ülkeler olarak bir araya gelelim. Herkes için kabul edilebilir, herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anlaşmazlıkların diyalog yoluyla ve hakkaniyet temelinde çözümü için biz her zaman varız ve hazırız. Bu konuda sağduyu hakim olana kadar Türkiye olarak sahada ve diplomasi alanında kendi planlarımızı uygulamaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Yunanistan ve Kıbrıs ile karşılıklı Navtex duyurularına da değinen Erdoğan, "Bizi sahillerimize hapsetme girişimine rıza göstermeyeceğiz. Dünyadaki hiçbir ülke böyle saçma bir talebe boyun eğmez" ifadelerini kullandı.
"IMF kapısını kapattık; boşuna avcunuzu ovuşturmayın"
Turizm konusunda Türkiye'ye ziyaretlerin azaldığını açıklayan Cumhurbaşkanı, "Koronavirüs sebebiyle maalesef bir sıkıntı içerisindeyiz ama toparlanmaya başladık. Şimdi Almanya, Rusya hepsi bugün itibari ile kapılarını açtı" dedi.
Erdoğan, Türkiye'nin dünyada salgını en az hasarla atlatan ülkelerden biri olacağını öne sürdü.
Cumhurbaşkanı, "Türkiye, ne zaman küresel gündemlere ilişkin bir irade ortaya koysa ne zaman bölgesel hakları ile ilgili adımlar atsa ekonomi üzerinden bir hesaplaşmanın devreye sokulduğunu görüyoruz. Türkiye, ekonomide bu suni rüzgarlarla eğilip bükülebilecek bir ülke değildir" şeklinde konuştu.
IMF'ye gidilebileceği yönündeki söylentilere de değinen lider, "IMF'ye gidecekmişiz, bir şeyler isteyecekmişiz. Boşuna avucunuzu ovuşturmayın, biz o kapıları kapattık" açıklamasında bulundu.
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