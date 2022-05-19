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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “NATO’ya Finlandiya ve İsveç’in girmesine ’hayır’ diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik. Yolumuza bu şekilde devam edeceğiz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “NATO’ya Finlandiya ve İsveç’in girmesine ’hayır’ diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik. Yolumuza bu şekilde devam edeceğiz”
Politika 19.05.2022, 12:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “NATO’ya Finlandiya ve İsveç’in girmesine ’hayır’ diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik. Yolumuza bu şekilde devam edeceğiz”