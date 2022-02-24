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Ukrayna Sağlık Bakanı Oleh Lyashko, Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırının ilk gününde 57 kişinin hayatının kaybettiğini, 169 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi’ne katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek NATO Zirvesi’ne katılacak.
Politika 24.02.2022, 22:02
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek NATO Zirvesi’ne katılacak.
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna’daki gelişmeler kapsamındaki güvenlik durumunu görüşmek üzere yarın 17.00’de telekonferans yoluyla bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı NATO Olağanüstü Zirvesi’nde liderler, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ve son gelişmeleri ele alacak.