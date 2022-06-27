Cumhurbaşkanı Erdoğan, “(NATO Zirvesi) PKK/YPG, FETÖ gibi terör örgütleri konusunda sergilenen riyakarlıkları muhataplarımızın yüzlerine belgeleri ile bilgileri ile görüntüleri ile ifade edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İspanya’ya NATO Zirvesi’ne gidecek, ülkemizin hak ve menfaatleri doğrultusunda ne gerekiyorsa onu yapacağız. Özellikle PKK/YPG, FETÖ gibi terör örgütleri konusunda sergilenen riyakarlıkları muhataplarımızın yüzlerine belgeleri ile bilgileri ile görüntüleri ile ifade edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Irak sınırımızı teröristlerin saldırılarından kalıcı olarak kurtaracak operasyonlarımız başarıyla sürüyor. Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorunun eksiklerini tamamlama ile ilgili hazırlıklarımız biter bitmez orada da yeni harekatlara başlayacağız. Akdeniz ve Ege’deki haklarımızı korumaya yönelik gereken tüm adımları atmaktan asla çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Pek çok farklı coğrafyada hem ülkemizin çıkarlarını savunmak hem dost ve kardeşlerimize destek olmak için yürüttüğümüz faaliyetlere devam ediyoruz. Efes-2022 Tatbikatı bu tablonun askeri boyutunu temsil eden bir örnek olarak başarı ile sonuçlandırılmıştır” ifadelerini kullandı.

“Yıllık 243 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşan iş dünyamızı bir kez daha tebrik ediyorum”

Türkiye İhracatçılar Meclisi Toplantısı’nda sektör temsilcileri ile buluşmalarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye Ekonomi Programı’mızın temel sütunlarından biri olan ihracatımızdaki gelişmeleri 13 Haziran’da katıldığımız Türkiye İhracatçılar Meclisi Toplantısı’nda sektör mensupları ile tekrar değerlendirdik. İhracatçılarımızın coşkusu bize hem doğru yolda ilerlediğimizi hem de ülkemizin önündeki aydınlık geleceğe adım adım yaklaştığımızı gösterdi. Yıllık 243 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşan iş dünyamızı bir kez daha tebrik ediyor, ‘Allah gayretlerini artırsın’ diyorum” şeklinde konuştu.

“Sabotaj nedeniyle çıktığı belirlenen yangın sonrasında zarar gören 5 bin 142 hektar alan fidan dikilmek suretiyle yeniden ihya edilecek”

Muğla’nın Marmaris ve Köyceğiz bölgelerinde çıkan yangınlar konusundaki çalışmalara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

“Millete hizmet derdi olmayanların gökyüzünde helikopter arayışı gibi, uçak arayışı gibi, bu tür zavallılar ile bu ülkede siyaset yapılmaz. Biz işimizi biliyoruz ve işimizin gereği ne ise onu yapıyoruz. Gece gündüz demeden tüm itfaiyecilerimiz ile silahlı kuvvetler mensuplarımızla, STK’larımızla bu çalışmaları yürüterek yangına 13’ü uçak 44’ü helikopter 3 İHA olmak üzere toplam 60 hava aracı, 613 arazöz ve su ikmal aracı, 203 iş makinası, 5 bin 700’e yakın personel, 2 bin 100’ün üzerinde gönüllüden oluşan bir ekiple müdahale edilmiştir Bay Kemal. Tabii yavruların da ortakların da var. Onlar da ne yapıldığını, kimlerle yapıldığını tekrar duymuş olsunlar. Sabotaj nedeniyle çıktığı belirlenen yangın sonrasında zarar gören 5 bin 142 hektar alan fidan dikilmek suretiyle yeniden ihya edilecektir. Dikkat et Muğla’da Büyükşehir Belediyesi sende. Acaba ne yaptınız? Ne gibi bir çalışma ortaya koydunuz? Büyükşehir belediyelerinin itfaiyesi yok mu? Onlar ne iş yaptılar? Ama bizler burası CHP belediyesidir demedik. Tüm ekiplerimiz ile buraya indik ve atılması gereken adımları attık.”

“İnşallah yarın İspanya’ya NATO Zirvesi’ne gidecek, ülkemizin hak ve menfaatleri doğrultusunda ne gerekiyorsa onu yapacağız”

28 Haziran Salı günü Madrid’de düzenlenecek NATO Zirvesi’ne katılacağını da hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah yarın İspanya’ya NATO Zirvesi’ne gidecek, ülkemizin hak ve menfaatleri doğrultusunda ne gerekiyorsa onu yapacağız. Özellikle PKK/YPG, FETÖ gibi terör örgütleri konusunda sergilenen riyakarlıkları muhataplarımızın yüzlerine belgeleri ile bilgileri ile görüntüleri ile ifade edeceğiz. Bu tablo değişmeden Türkiye’den farklı bir tavır beklenmesinin mümkün olmayacağını da açıkça söyleyeceğiz” açıklamasında bulundu.

“Adana’da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk”

Türkiye’deki maden zenginlikleri konusunda atılan adımların kararlılıkla ve hız kazanarak devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

“Türkiye kimi ülkeler gibi kendine yetecek ve büyük gelir elde etmesini sağlayacak enerji kaynaklarına ne yazık ki sahip değildir. Bir yandan elimizdeki sınırlı kaynakları en verimli şekilde kullanmaya çalışırken, diğer yandan da yerli ve yenilenebilir enerji sistemlerine ciddi yatırımlar yapıyoruz. Karadeniz Gazı 540 milyar metreküplük rezerv miktarının ve 100 milyonlarca dolarlık ekonomik değerinin ötesinde ülkemiz için bir umut ve moral kaynağı olmuştur. Yeni kaynaklar bulmak için sahip olduğumuz 4 sondaj ve 2 sismik arama gemisi ile hem Karadeniz’deki hem de Akdeniz’deki faaliyetlerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürmekte kararlıyız. Yerin altında ve üstünde ne varsa azlığına çokluğuna bakmadan, milletimizin emrine vermek istiyoruz. Bu gayretlerimiz neticesinde son 5 yılda ülkemizin yurtiçi petrol üretimini günlük 37 bin varilden 60 bin varile yükseltmeyi başardık. Bu çerçevede son dönemde Adana’da petrol arama çalışması yaptığımız 2 kuyuda, yüksek kaliteli petrol bulduk. Birisi 425 metre diğeri 358 metre derinlikte elde ettiğimiz petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Aynı sahada 8 yeni kuyu daha açarak toplam 10 kuyuda üretime geçecek şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.”

“Ülkemizin önemli nadir element sahalarından Eskişehir Beylikova dünyanın Çin’den sonraki ikinci büyük rezerv alanıdır ve burada ilk etapta yıllık bin 200 ton cevher işleyecek bir üretim tesisi kuruyoruz”

Son dönemlerde özellikle Covid-19 salgını döneminde nadir elementlerde yaşanan üretim ve tedarik sıkıntıları sonrasında ülkede bu alanda atılacak adımlara hız vermeye başladıklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

“Küresel maden üretiminin düştüğü salgın döneminde, yıllık 6 milyar dolarlık maden ihracatı ile krizden pozitif yönde ayrışan ülkeler arasında yer aldık. Bu olumlu tablo karşısında hedef yükselterek, madenlerimizin katma değerli uç ürünler olarak ihracı konusuna odaklandık. Yüksek teknolojili ürünlerin temel bileşenleri olan nadir elementlerin üretimini de ilk öncelik olarak belirledik. Halihazırda dünyadaki nadir elementlerin üretimi ve bunların nihai ürüne dönüştürülmesi çalışmalarının yüzde 95’i Çin’de gerçekleştirilmektedir. Son dönemdeki gelişmeler sebebi ile bu ürünlerin üretimi ve tedarikinde sorunlar çıkmış, fiyatlarında da fahiş artışlar yaşanmıştır. Teknoloji bağımsızlığının ayrılmaz bir parçası olan madenlerin üretimi ve nihai ürüne dönüştürülmesi hususunda yeni bir adım atıyoruz. Geçmişte türlü engellemeler ile ülkemizin dışında tutulduğu bu alana artık güçlü bir şekilde girmenin vaktinin geldiğine inanıyoruz. Ülkemizin önemli nadir element sahalarından Eskişehir Beylikova dünyanın Çin’den sonraki ikinci büyük rezerv alanıdır. Burada ilk etapta yıllık bin 200 ton cevher işleyecek bir üretim tesisi kuruyoruz. Deneme üretimi sonuçlarının ardından endüstriyel tesis yatırımına hemen başlıyoruz. Amacımız bu tesis tam kapasiteye ulaştığında yıllık 570 bin ton cevher işleyerek, 10 bin ton nadir toprak oksitleri, 72 bin ton barit, 70 bin ton florit ve 250 ton toryum üretimi gerçekleştirmektir.”