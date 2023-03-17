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Stoltenberg: "Türkiye’nin, Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğini onaylama kararını memnuniyetle karşılıyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(NATO üyeliği) 120 teröristin listesini verdik, ’bize verin’ dedik. Teröristleri bize vermeyince bizim de İsveç’e olumlu yaklaşmamız mümkün değil."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(NATO üyeliği) 120 teröristin listesini verdik, ’bize verin’ dedik. Teröristleri bize vermeyince bizim de İsveç’e olumlu yaklaşmamız mümkün değil."
Politika 17.03.2023, 17:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(NATO üyeliği) 120 teröristin listesini verdik, ’bize verin’ dedik. Teröristleri bize vermeyince bizim de İsveç’e olumlu yaklaşmamız mümkün değil."