Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı, Yunanistan’ın mütecaviz eylemleri ve Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki üçlü muhtıra ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ve Ukrayna tarafıyla en üst düzeyde gerçekleştirdikleri diplomasi trafiği neticesinde tahıl koridorunun yeniden işlemeye başladığını belirterek, önümüzdeki dönemde anlaşmanın uzatılmasına odaklanacaklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi ve adil bir çözüme ulaşılabilmesi için müzakerelere dönülmesinin zaruri olduğunu vurguladı.

Yunanistan’ın mütecaviz eylemlerine değinilen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede gerginliği artıranın Türkiye olmadığını, Yunanistan’ın aklıselimle davranmaya ve diyaloga yönlendirilmesinin faydalı olacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İsveç-Finlandiya üçlü muhtırasına ilişkin onay sürecinin hızını ve ne zaman nihayetleneceğini bu ülkelerce atılacak adımların belirleyeceğini kaydetti.