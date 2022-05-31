Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nargile sigaradan daha az zararlı değil'

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Dünyada her yıl 7 milyon, ülkemizde 100 bin insanın tütün kullanımına bağlı hastalıklardan öldüğü gerçeğine rağmen, maalesef bu salgınla mücadelede henüz arzu ettiğimiz yerde değiliz. Elektronik sigara denilen diğerinden farklı değil. Acımasız zarar vermeye devam ediyor. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Nargile sigaradan daha az zararlı değil, tam aksine çok fazla zararı var. Bu zarardan milletimizi kurtarmak için bazı hazırlıklar yapıyoruz. Kendi yakın çevremizden başlayarak karşılaştığımız herkesi, tütün ürünlerinin zararlarına karşı ikaz ediyor, hatta varsa sigara paketine el koyuyoruz. Hükümetimizin sağlık ve gençlik politikalarını tütün, alkol, uyuşturucu gibi insan vücuduna zararlı ürünlerin kullanımı ile mücadele eksenli olarak sürdürdük.

Ülkemizde kapalı mekanlarda sigara içme yasağından yüksek vergi uygulamasına kadar tütün ürünleri kullanımı ile en etkili mücadeleyi bizim gerçekleştirdiğimizi kimse inkar edemez. Araştırmalar, bu sayede ülkemizde sigara kullanımında nispi bir gerileme yaşandığını da gösteriyor.

Biz, milletimizi, insanımızı çok seviyoruz. Onun için de gerçekten sigara içiyorsa diyoruz ki 'seni sevdiğimiz için gel sigarayı bırak.' Eğer elinde sigara varsa, paketi almaya yelteniyorum bir Cumhurbaşkanı olarak. Niye? Vatandaşımı sevdiğim için, yapmam gereken ne? Ona zarar verecek olan bir şeyi ondan alıp kurtarmak. Burada da böyle bir ufak sigara müzesi de neredeyse kurduk. Şimdi tabii karşımdaki tabloya baktığım zaman baya güzel işler yapmışız.