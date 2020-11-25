Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında Arınç'la görüşmesini anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MYK toplantısında kurmaylarına Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden istifa eden Bülent Arınç ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını anlattı. Erdoğan, “Bugün Arınç'la konuştuk. Sözlerimin onu üzdüğünü söyledi. Ben de kendisine ‘sen bizi daha çok üzdün' dedim. İstifası bizi üzdü. Yasin Börü ve ellerinde Kürtlerin kanı olan adamları başımıza çıkarıyorsunuz. İnşallah, bundan sonra böyle açıklamalar yapmaz. Ben açıklamasını doğru bulmadığımı kendisine de ilettim” dedi. Bunun üzerine kurmaylar, AK Parti tabanından Bülent Arınç'ın sözlerinin tepki gördüğünü, ancak istifasının olumlu karşılandığını iletti.

“BİZİM HAKLI SÖYLEMLERİMİZİ ANLAMAMIŞ”

MYK gündeminin bir diğer önemli konusu da eski milletvekili Mehmet İhsan Arslan'ın MYK'ya oy birliğiyle sevk edilmesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet İhsan Arslan'ın bir medya kuruluşuna verdiği röportajda, kitabında yer alan “AK Parti'nin bir milliyetçi bagajı yoktu, elinde Kürt kanı yoktu” sözüne tepki gösterdi. Erdoğan, “Bu çok ağır bir söz. Bizim elimiz kanlı mı? Eli kanlı demek doğru değildir. Biz Kürtleri değil, teröristleri bombalıyoruz. Bizim Kürtlerle problemimiz yok. Bu röportajdaki sözleri, bizim haklı söylemlerimizi hiç anlamadığını gösteriyor. Biz hiçbir zaman Kürtleri bombalamadık” ifadelerini kullandı.

“REFORMLARDA KARARLILIĞIMIZ DEVAM EDECEK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda, Adalet Bakanlığı ve partisinde yürütülen reform çalışmalarıyla ilgili de değerlendirmeler yaptı. Erdoğan, “Bizim her zaman reformlarımız oldu. Bu reformlarımızda her zaman kararlı olduk, kararlılığımız devam edecek” diye konuştu.