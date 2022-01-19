Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhtarlar Toplantısı’nda konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu’nda Muhtarlar Toplantısı’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Yaptığımız değerlendirme sonunda muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine, yani 4 bin 250 liraya yükseltme kararı aldık" dedi.