Son Dakika
Dışişleri Bakanlığı: “Irak’taki Yeşil Bölge’yi hedef alan saldırıları endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani’yi Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.
Politika 14.01.2022, 21:14
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani’yi Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.
Basına kapalı olarak gerçekleşen kabulde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.